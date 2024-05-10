В Краснодаре начался ремонт двух дублеров улицы Ставропольской

Реконструкция двух улиц – Ковтюха и Лесной – стартовала в Центральном районе Краснодара

Улицы имени Ковтюха и Лесная будут отремонтированы за счет средств, выделенных Краснодару по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» — об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Лесную обновят на всем ее протяжении — 1,25 км от Шевченко до Димитрова. Ковтюха — на 1,85-километровом отрезке от Павлова до Димитрова.

«Эти улицы являются дублерами оживлённой Ставропольской, поэтому должны быть в надлежащем состоянии. Мы уже начали замену бордюров и асфальтирование подходов к пешеходным переходам. В скором времени здесь появятся новый асфальт, дорожные знаки и свежая разметка. Также отремонтируем парковочные площадки», рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

На время ремонта проезд по этим улицам может быть затруднен. Сроки окончания работ в мэрии не озвучили.

Это далеко не первое ограничение дорожного движения, о котором стало известно в недавнее время. Так, до 12 мая будет затруднен проезд от «Баскет-Холла» к «Красной Площади», а 10 июня возле поселка Витязево надолго перекроют автомагистраль Новороссийск — Керчь.