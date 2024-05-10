В Краснодаре откроется выставка необычных печатных механизмов

Выставка под названием «Прозрачёт. Устройство (счётчик) взаимной про зрачности» откроется 16 мая в краснодарской «Галерее Ларина». В экспозиции будут представлены новые работы художника Павла Мартыненко, который специализируется на конструировании вычурных механизмов из неожиданных материалов (таких, как стекло или дерево), а свои рисунки печатает на самодельной бумаге, при создании которой тоже смело экспериментирует. Павел часто сотрудничает со своей супругой Натальей, но этот проект — его сольный.

В одном из залов выставочного пространства художник планирует разместить несколько самодельных печатных механизмов. В другом зале будут демонстрироваться графика, фотоработы и инсталляции.

«Это выставка-сказка, выставка-притча о пристальном лабораторном взаимонаблюдении условного человеческого персонажа и его насекомообразного питомца. Повествование разбито на две главы (два зала): зал лабораторной работы (сбора и обработки информации) и зал персонажа (фаз преображения персонажа в виде графических и объёмно-пространственных изображений)», — так характеризует экспозицию ее автор.

Торжественное открытие выставки состоится 16 мая в 18:00. «Галерея Ларина» расположена по адресу Октябрьская ул., 60/1. В последующие дни о посещении следует договариваться по телефону +7 (918) 3-222-999.

Стоит отметить, что культурно-выставочная программа в ближайшие дни в Краснодарском крае будет насыщенной и разноплановой. Так, в Туапсе 11 мая пройдет выставка бездомных животных; 12 мая в Краснодаре сексолог и филолог устроят вечер анти-стендапа с обсуждением книг Булгакова, Лавкрафта, Кинга и других писателей-мистиков; а 13 мая в краевом «Дома журналистики» даст мастер-класс официальный фотограф чемпионата мира по футболу-2018.