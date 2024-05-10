Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить хоррор «Винни-Пух: Кровь и мёд 2»

В Краснодарском кинотеатре «Монитор СБС» 24 мая, за неделю до всероссийского старта, покажут хоррор «Винни-Пух: Кровь и мёд 2» (18+)

После событий первого фильма Винни-Пух и Пятак больше не могут продолжать охотиться в Стоакровомом лесу. После разоблачения Кристофером Робином они вынуждены уехать. Но ненадолго. Герои всё-таки намерены вернуться и свести счеты с Кристофером раз и навсегда.

Во второй части зрители увидят новых персонажей — на экране появятся Сова и Тигра.

Начало в 19:30. После просмотра кровавый слэшер «Винни Пух: Кровь и мёд 2» можно будет обсудить с кинокритиком Виктором Венгерским и психологом Евой Янг. Узнать подробности и купить билеты можно на сайте.

Напомним, в фильме «Винни-Пух: Кровь и мед», вышедшем в 2023 году, авторы превратили веселого медведя и поросенка, придуманных писателем Аланом Милном, в диких серийных убийц. Картина собрала в прокате 5,2 млн долларов, тогда как на создание потратили всего около 100 тыс. долларов.