Мамаев получил по лицу от водителя ведущей Первого канала и собирается подать ответный иск — «Росбалт»
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев может подать заявление на водителя ведущей Первого канала, в драке с которым он получил травму лица
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Как сообщали Юга.ру, Павел Мамаев и Александр Кокорин оказались под следствием из-за участия в двух драках в Москве. Их подозревают в нападении на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга Дениса Пака.
Накануне футболисты пришли на допрос в МВД Москвы, после чего их задержали на двое суток.
По данным «Росбалта», на допросе Павел Мамаев признал свою вину, при этом он заявил, что Соловчук спровоцировал драку и ударил первым. По словам футболиста, водитель вышел из машины и несколько раз выкрикнул оскорбления в адрес молодых людей, а затем неожиданно ударил Мамаева в лицо, после чего началась драка.
«Павел в результате этого удара получил серьезный ушиб, может, и более тяжелую травму. По крайне мере лицо к ночи 10 октября стало очень сильно болеть», — сообщил «Росбалту» источник.
Футболист собирался попросить провести медицинское освидетельствование и зафиксировать травму, после чего он может подать ответный иск на Соловчука.
На 11 октября назначена очная ставка с участием подозреваемых и потерпевших. 12 октября следователи попросят суд назначить меру пресечения Мамаеву и Кокорину.
Как сообщали Юга.ру, адвокат Александра Кокорина Олег Попов 11 октября заявил, что его подзащитный участвовал только в драке с Денисом Паком, при этом чиновник сам спровоцировал драку.
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