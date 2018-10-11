Мамаев получил по лицу от водителя ведущей Первого канала и собирается подать ответный иск — «Росбалт»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев может подать заявление на водителя ведущей Первого канала, в драке с которым он получил травму лица

Как сообщали Юга.ру, Павел Мамаев и Александр Кокорин оказались под следствием из-за участия в двух драках в Москве. Их подозревают в нападении на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Накануне футболисты пришли на допрос в МВД Москвы, после чего их задержали на двое суток.

По данным «Росбалта», на допросе Павел Мамаев признал свою вину, при этом он заявил, что Соловчук спровоцировал драку и ударил первым. По словам футболиста, водитель вышел из машины и несколько раз выкрикнул оскорбления в адрес молодых людей, а затем неожиданно ударил Мамаева в лицо, после чего началась драка.

«Павел в результате этого удара получил серьезный ушиб, может, и более тяжелую травму. По крайне мере лицо к ночи 10 октября стало очень сильно болеть», — сообщил «Росбалту» источник.