В Краснодаре на лето закроются шесть ярмарок выходного дня

С 11 мая и до конца жаркого сезона в Краснодаре по выходным будет работать пять фермерских ярмарок вместо обычных одиннадцати

Количество площадок, на которых в Краснодаре проходят ярмарки выходного дня с 11 мая уменьшится более, чем вдвое: с 11 до пяти штук — об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Приостановим работу тех ярмарок, где нет необходимых условий для хранения продуктов в теплую погоду», поясняет начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Краснодара Ольга Ольшанская.

Отдельно в ведомстве уточнили, что с 18 мая даже на тех площадках, что продолжат функционировать, запретят реализацию мясных, молочных изделий и прочих скоропортящихся продуктов.

«Приобрести можно будет только плодоовощную продукцию, мед и продовольственные товары, которые не требуют специальных условий хранения. А осенью все ярмарки в городе заработают в обычном режиме», добавила Ольшанская.

Продолжат работу ярмарки, расположенные по следующим адресам:

• ул. им. Архитектора Ишунина, 7/1;

• ул. Бургасская, 31/1;

• ул. Восточно-Кругликовская, 26;

• ул. им. Героя Яцкова, 11;

• ул. Одесская, 48.

Покупателей на вышеперечисленных площадках ждут каждую субботу с 8:00 до 15:00.

А вот какие ярмарки закроют до конца жаркого сезона:

• на углу Длинной/Красноармейской;

• ул. им. Дзержинского, 213;

• ул. им. Евдокии Бершанской, 216/1;

• ул. им. Каляева, 198;

• ул. Уральская, 170/7;

• проспект Чекистов, 9.

Планируя перемещения по Краснодару, имейте в виду, что 10 и 11 мая по улице Клинической не ходят трамваи.

А еще на этой неделе Юга писали о том, что в Северной Осетии решили устроить фестиваль спаржи и что в Краснодарском крае за минувший год производство алкоголя выросло почти на 75% — это вполне может быть следствием того факта, что в регионе открылось 40 новых виноделен.