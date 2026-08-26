Четыре школы Краснодарского края вошли в топ-300 лучших по числу выпускников, поступивших в вузы на бюджет
В топ-300 лучших школ вошли учреждения из Усть-Лабинска, Сириуса и Сочи
26 августа агентство RAEX опубликовало рейтинг топ-300 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников за 2026 год.
В список вошли четыре учреждения из Краснодарского края. Выше всего — на 22-м месте — оказался Первый университетский лицей имени Лобачевского в Усть-Лабинске. Школа набрала 64,2 балла, а доля выпускников, поступивших в университеты на бюджет, составила 88,9%.
Президентский лицей «Сириус» занял 56-е место с 48,3 балла: на бюджет поступили 36,9% выпускников, по договору — 40,8%, а доля олимпиадников достигла 22,3%.
И еще два учреждения из Сочи: гимназия «Школа бизнеса» на 94-й строчке с 40,1 балла и гимназия № 8 — на 237-й с 29,8 балла.
В вузах Краснодара выросли цены на обучение:
Также в список попали четыре школы из Ростовской области: лицей КЭО на 14-м месте, лицей № 4 на 84-м месте, специализированный научный центр ЮФО на 126-м месте и лицей № 33 на 257-м месте. Все учреждения находятся в Ростове-на-Дону. Кроме того, в списке одна школа из Ставропольского края — специализированный научный центр СКФО, разместившийся на 246-й строке.
При составлении рейтинга учитывалось, сколько выпускников школы поступили в 2024 и 2025 годах на очное отделение вузов на 1-й курс бакалавриата или специалитета, а также на каком основании — на бюджетные места по общему конкурсу, по целевому набору, на платной основе или без экзаменов по итогам олимпиад.
Как писали Юга.ру, в июне стало известно, что школы Краснодарского края переполнены больше, чем в среднем по стране.