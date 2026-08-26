Четыре школы Краснодарского края вошли в топ-300 лучших по числу выпускников, поступивших в вузы на бюджет

В топ-300 лучших школ вошли учреждения из Усть-Лабинска, Сириуса и Сочи

26 августа агентство RAEX опубликовало рейтинг топ-300 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников за 2026 год.

В список вошли четыре учреждения из Краснодарского края. Выше всего — на 22-м месте — оказался Первый университетский лицей имени Лобачевского в Усть-Лабинске. Школа набрала 64,2 балла, а доля выпускников, поступивших в университеты на бюджет, составила 88,9%.

Президентский лицей «Сириус» занял 56-е место с 48,3 балла: на бюджет поступили 36,9% выпускников, по договору — 40,8%, а доля олимпиадников достигла 22,3%.

И еще два учреждения из Сочи: гимназия «Школа бизнеса» на 94-й строчке с 40,1 балла и гимназия № 8 — на 237-й с 29,8 балла.