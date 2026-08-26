В Краснодарском крае и Ростовской области за три года стало на 20% меньше книжных
С 2023 года в двух регионах юга закрылись 68 книжных магазинов. На ситуацию влияют несколько причин
26 августа издание «Ведомости Юг» сообщило со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус», что число офлайн-книжных магазинов в Краснодарском крае и Ростовской области за три года сократилось примерно на 20% в обоих регионах.
На 1 августа 2023 года на Кубани работали 214 книжных магазинов, на Дону — 136. К той же дате 2026 года их число упало до 173 в Краснодарском крае (-19,16%) и до 109 в Ростовской области (-19,85%).
При этом в Ростовской области за три года и первое полугодие 2026-го закрылось 45 книжных магазинов при 18 открывшихся, а в Краснодарском крае — 77 закрытий против 36 новых точек.
Падает и выручка отрасли: годовой оборот книжных на Кубани снизился с 640 млн рублей (2023 год) до 520 млн (2025 год). В Ростовской области показатель остался почти неизменным — 42,55 млн и 42,86 млн рублей соответственно.
Аналитик «Контур.Фокус» Анастасия Мокшанцева заявила, что падение статистики связано со структурными изменениями отрасли: доля продаж книг на маркетплейсах выросла до 57,5%, при этом традиционная торговля сократилась до 34,2%.
Кроме того, у офлайн-магазинов растут издержки — они не подпадают под льготную ставку страховых взносов, из-за чего вынуждены повышать цены. Так, средняя стоимость книги выросла на 12,7%, а трафик в магазинах упал на 13,2%.
Директор сети книжных магазинов «Книгомагия» Геворг Казаров отметил, что сейчас идет борьба между традиционной и онлайн-торговлей, в которой больше всего страдают небольшие компании — падение продаж доходит до 50%. Однако специалист считает, что маленькие магазины может спасти ставка на качество сервиса и авторский подбор ассортимента.
Также Казаров отметил, что офлайн-книжный должен оставаться «третьим местом» для человека:
«Первое место — это дом. Второе — работа, а третье место — это то, где человек отдыхает и проводит свободное время. Книжные магазины должны трансформироваться именно в эту сторону».
С мнением согласна и руководитель ростовского магазина «Книжная находка» Ольга Вершина, которая уверена, что важным фактором выживаемости офлайн-книжных является повышенное внимание к покупателю.
Как писали Юга.ру, 29 и 30 августа в краснодарском книжном пройдет книжный своп для детей и родителей.