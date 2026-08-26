В Краснодарском крае и Ростовской области за три года стало на 20% меньше книжных

С 2023 года в двух регионах юга закрылись 68 книжных магазинов. На ситуацию влияют несколько причин

26 августа издание «Ведомости Юг» сообщило со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус», что число офлайн-книжных магазинов в Краснодарском крае и Ростовской области за три года сократилось примерно на 20% в обоих регионах.

На 1 августа 2023 года на Кубани работали 214 книжных магазинов, на Дону — 136. К той же дате 2026 года их число упало до 173 в Краснодарском крае (-19,16%) и до 109 в Ростовской области (-19,85%).

При этом в Ростовской области за три года и первое полугодие 2026-го закрылось 45 книжных магазинов при 18 открывшихся, а в Краснодарском крае — 77 закрытий против 36 новых точек.

Падает и выручка отрасли: годовой оборот книжных на Кубани снизился с 640 млн рублей (2023 год) до 520 млн (2025 год). В Ростовской области показатель остался почти неизменным — 42,55 млн и 42,86 млн рублей соответственно.