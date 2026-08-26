Может унести в море. В Анапе запретили плавать на надувных матрасах из-за сильного ветра

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Анапе запретили плавать на надувных матрасах и других плавсредствах. На побережье объявили штормовое предупреждение

26 августа пресс-служба мэрии Анапы сообщила, что на курорте действует запрет на использование надувных плавательных средств. Из-за сильного отжимного ветра купание на матрасах и кругах опасно — их может унести в открытое море.

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Помимо этого, синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды на территории всего региона. По данным краснодарского ЦГМС, 27 и 28 августа, а также ночью 29 августа в крае ожидаются сильные дожди с грозами, градом и сильным ветром до 25 м/с. На Кубани объявлено экстренное предупреждение.

Также на Черноморском побережье, на участке от Анапы до Магри, сохраняется опасность формирования смерчей над морем.

Спасатели просят жителей и туристов соблюдать меры безопасности и при планировании поездок на автомобиле учитывать погодные условия.

Как писали Юга.ру, в конце июля в Анапе туристы с детьми продолжали купаться в море, несмотря на шторм и запрет.

Анапа Курорты и туризм отдых Погода Черное море Штормовые предупреждения

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