Может унести в море. В Анапе запретили плавать на надувных матрасах из-за сильного ветра

В Анапе запретили плавать на надувных матрасах и других плавсредствах. На побережье объявили штормовое предупреждение

26 августа пресс-служба мэрии Анапы сообщила , что на курорте действует запрет на использование надувных плавательных средств. Из-за сильного отжимного ветра купание на матрасах и кругах опасно — их может унести в открытое море.

Помимо этого, синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды на территории всего региона. По данным краснодарского ЦГМС, 27 и 28 августа, а также ночью 29 августа в крае ожидаются сильные дожди с грозами, градом и сильным ветром до 25 м/с. На Кубани объявлено экстренное предупреждение.



Также на Черноморском побережье, на участке от Анапы до Магри, сохраняется опасность формирования смерчей над морем.

Спасатели просят жителей и туристов соблюдать меры безопасности и при планировании поездок на автомобиле учитывать погодные условия.