Жители Кубани стали в 10 раз чаще страховать жилье от последствий атак БПЛА
Жители юга массово страхуют квартиры и дома от повреждений БПЛА
26 августа РБК сообщил, что жители Краснодарского края и других регионов юга стали значительно чаще страховать свои квартиры и частные дома от возможных повреждений в результате падения беспилотников. При этом страховые компании отмечают, что интерес к таким полисам появляется неравномерно: особенно много заявок поступает в первые несколько дней после громких атак.
По данным председателя Совета Ассоциации страховых организаций Кубани Эдуарда Гайдаенко, в 2025 году спрос на страхование недвижимости от рисков, связанных с БПЛА, вырос примерно в десять раз по сравнению с предыдущим годом.
Интерес к такой защите проявляют не только владельцы квартир и домов, но и представители бизнеса. С начала 2026 года количество заявок от кубанских компаний увеличилось на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Кроме того, число тендеров на страхование от последствий атак БПЛА выросло на 37%.
Страховщики отмечают, что отдельного универсального полиса исключительно от беспилотников не предлагают. Такой риск включают в существующие программы страхования недвижимости вместе с другими возможными угрозами — пожаром, затоплением или взрывом газа.
Россиянам предложили застраховать жилье от БПЛА и работы ПВО:
На Кубани заметно выросла и доля договоров, в которых предусмотрен риск «Терроризм, диверсия», куда может входить повреждение недвижимости в результате падения БПЛА. В Новороссийске она достигла 80%. В Анапе за год объем страховых сборов по таким программам увеличился в десять раз.
Рост интереса отмечают и крупные страховщики. В «РЕСО-Гарантии» рассказали, что в Краснодарском крае и Ростовской области застрахованы около 18 тыс. объектов — примерно 13 тыс. квартир и 5 тыс. частных домов.
В «СберСтраховании» также фиксируют рост интереса. За первые семь месяцев 2026 года жители Краснодарского края и Ростовской области оформили в 2,3 раза больше полисов, предусматривающих защиту жилья от повреждений из-за падения БПЛА, чем за тот же период 2025-го.
При этом страхование недвижимости становится дороже. В 2025 году средняя стоимость полиса на жилье в Краснодарском крае выросла примерно на 27–33%. Если в договор дополнительно включается защита от БПЛА, стоимость увеличивается еще на 15%.
Как писали Юга.ру, власти Сочи посоветовали страховать жилье и автомобили от повреждений из-за БПЛА.