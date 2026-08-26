Жители Кубани стали в 10 раз чаще страховать жилье от последствий атак БПЛА

26 августа РБК сообщил, что жители Краснодарского края и других регионов юга стали значительно чаще страховать свои квартиры и частные дома от возможных повреждений в результате падения беспилотников. При этом страховые компании отмечают, что интерес к таким полисам появляется неравномерно: особенно много заявок поступает в первые несколько дней после громких атак.

По данным председателя Совета Ассоциации страховых организаций Кубани Эдуарда Гайдаенко, в 2025 году спрос на страхование недвижимости от рисков, связанных с БПЛА, вырос примерно в десять раз по сравнению с предыдущим годом.

Интерес к такой защите проявляют не только владельцы квартир и домов, но и представители бизнеса. С начала 2026 года количество заявок от кубанских компаний увеличилось на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Кроме того, число тендеров на страхование от последствий атак БПЛА выросло на 37%.

Страховщики отмечают, что отдельного универсального полиса исключительно от беспилотников не предлагают. Такой риск включают в существующие программы страхования недвижимости вместе с другими возможными угрозами — пожаром, затоплением или взрывом газа.