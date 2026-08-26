Маршрут № 46 в Краснодаре снова изменят: автобус перестанет заезжать на остановку в Плодородном 

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В Краснодаре с 28 августа изменится маршрут автобуса № 46

Департамент транспорта Краснодара сообщил в своем телеграм-канале, что с 28 августа в Краснодаре изменится схема движения автобуса № 46. Общественный транспорт больше не будет заезжать на остановку «Поселок Плодородный».

Схема движения

Схема движения

Чтобы сохранить доступ к социальным объектам поселка Плодородного, на улице Александровской обустроили две новые остановки.

В департаменте транспорта пояснили, что корректировка маршрута позволит повысить безопасность перевозок и сделать график движения автобусов более стабильным.

Пассажиров просят заранее учитывать изменения при планировании поездок по городу.

Напомним, что в начале августа в Краснодаре уже сокращали маршрут автобуса № 46 — тогда транспорт перестал заезжать на участок улицы Александровской от Николая Воробьева до Елисейской.

Как писали Юга.ру, у аэропорта Краснодара снова изменили схему движения.

Город Дороги Краснодар Общественный транспорт Транспорт

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