Маршрут № 46 в Краснодаре снова изменят: автобус перестанет заезжать на остановку в Плодородном 

Департамент транспорта Краснодара сообщил в своем телеграм-канале, что с 28 августа в Краснодаре изменится схема движения автобуса № 46. Общественный транспорт больше не будет заезжать на остановку «Поселок Плодородный».

Чтобы сохранить доступ к социальным объектам поселка Плодородного, на улице Александровской обустроили две новые остановки.

В департаменте транспорта пояснили, что корректировка маршрута позволит повысить безопасность перевозок и сделать график движения автобусов более стабильным.



Пассажиров просят заранее учитывать изменения при планировании поездок по городу.



Напомним, что в начале августа в Краснодаре уже сокращали маршрут автобуса № 46 — тогда транспорт перестал заезжать на участок улицы Александровской от Николая Воробьева до Елисейской.