Как менялась «Гроза» на краснодарской сцене: в Молодежном театре расскажут историю постановок Островского

Краснодарский Молодежный театр сообщил о запуске проекта «Свободный формат», где будут обсуждать спектакли и литературные произведения из репертуара театра. К разговору пригласят театральных критиков, лекторов, культурологов, филологов и артистов Молодежного театра.

L’One с хором, спектакль с Цыгановым и современный танец у моря:

Первая встреча посвящена истории «Грозы» в Краснодаре. Искусствовед и историк театра Тимофей Коваленко расскажет о знаковых постановках пьесы на разных сценах города и проследит, как со временем менялись режиссерский язык и прочтение произведения.

На следующей встрече обсудят спектакль «Гроза» режиссера Даниила Безносова, который идет в Молодежном театре с 2016 года. Постановка получила семь номинаций на премию «Золотая маска» — за спектакль малой формы, режиссуру, актерские работы, сценографию и свет.

В разговоре примут участие артисты, которые участвовали в спектакле: Полина Шипулина, Алексей Замко, Александр Киселев и Александр Теханович.