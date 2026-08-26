Как менялась «Гроза» на краснодарской сцене: в Молодежном театре расскажут историю постановок Островского
В Молодежном театре запустили проект «Свободный формат». Первые встречи посвящены спектаклю «Гроза»
Краснодарский Молодежный театр сообщил о запуске проекта «Свободный формат», где будут обсуждать спектакли и литературные произведения из репертуара театра.
К разговору пригласят театральных критиков, лекторов, культурологов, филологов и артистов Молодежного театра.
L’One с хором, спектакль с Цыгановым и современный танец у моря:
Первая встреча посвящена истории «Грозы» в Краснодаре. Искусствовед и историк театра Тимофей Коваленко расскажет о знаковых постановках пьесы на разных сценах города и проследит, как со временем менялись режиссерский язык и прочтение произведения.
На следующей встрече обсудят спектакль «Гроза» режиссера Даниила Безносова, который идет в Молодежном театре с 2016 года. Постановка получила семь номинаций на премию «Золотая маска» — за спектакль малой формы, режиссуру, актерские работы, сценографию и свет.
В разговоре примут участие артисты, которые участвовали в спектакле: Полина Шипулина, Алексей Замко, Александр Киселев и Александр Теханович.
Первая встреча пройдет 12 сентября в 13:00 в Молодежном театре. Подробности уточняйте на сайте и в кассе театра.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре обсудят поэму «Одиссея» Гомера и новый фильм Кристофера Нолана.