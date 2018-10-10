Хабиба Нурмагомедова представили к званию «Народный герой Дагестана»

Дагестан, В мире

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Чемпиона UFC по легкому весу Хабиба Нурмагомедова представили к званию «Народный герой Дагестана» с присвоением «Золотого орла»

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Спортсмена представили к званию «Народный герой Дагестана» с присвоением «Золотого орла». Его наградят за особый вклад в развитие отечественного спорта и завоевание чемпионского пояса самой престижной версии смешанных единоборств — UFC.

Об этом 10 октября сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой на председателя Фонда патриотического воспитания молодежи имени генерал-полковника Магомеда Танкаева Гасангусейна Абдулжелилова.

В апреле стало известно, что Нурмагомедов станет членом Народного собрания Республики Дагестан. Звание бойцу присвоили в мае. 

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Как писали Юга.ру, в ночь на 7 октября Хабиб Нурмагомедов успешно защитил чемпионский титул UFC в легком весе в поединке с ирландским бойцом Конором МакГрегором.

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Дагестанский спортсмен вернулся в Россию 8 октября и встретился с болельщиками на «Анжи Арене» в Каспийске, куда пришли более 15 тыс. человек. Чемпион рассказал фанатам о прошедшем бое с МакГрегором и поблагодарил земляков за поддержку. 

Полную историю отношений и конфликтов Нурмагомедова и МакГрегора читайте в нашем обзорном материале.

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