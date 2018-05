Боец Нурмагомедов станет депутатом Народного собрания Дагестана

Хабиб Нурмагомедов станет депутатом Народного Собрания Дагестана. ⠀ Президиум НС РД решил присвоить спортсмену звание «Почетного депутата» за достижения в области спорта. ⠀ Президент клуба Eagles MMA Хабиб Нурмагомедов станет депутатом Народного Собрания Республики Дагестан. Народному любимцу предположительно в конце мая могут присвоить звание «Почетный депутат Народного Собрания Республики Дагестан». Такое постановление принял сегодня президиум дагестанского парламента в ходе расширенного заседания. ⠀ Народные избранники хотят видеть в своих рядах спортсмена и уже придумали формулировку - «за достижения в области спорта, проявленные при этом мастерство, мужество и волю к победе, вклад в развитие физической культуры и спорта, популяризацию и продвижение спорта высших достижений, и активную общественную деятельность». ⠀ #EaglesMMA @khabib_nurmagomedov

