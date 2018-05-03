Боец Нурмагомедов станет депутатом Народного собрания Дагестана
Российский боец смешанного стиля, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов станет членом Народного собрания Республики Дагестан
Президиум народного собрания решил присвоить спортсмену звание «Почетного депутата» за достижения в области спорта и принял соответствующее постановление, передает RT.
Звание Нурмагомедову могут присвоить предположительно в конце мая, сообщается в инстаграме клуба Eagles MMA, президентом которого является боец.
Хабиб Нурмагомедов станет депутатом Народного Собрания Дагестана. ⠀ Президиум НС РД решил присвоить спортсмену звание «Почетного депутата» за достижения в области спорта. ⠀ Президент клуба Eagles MMA Хабиб Нурмагомедов станет депутатом Народного Собрания Республики Дагестан. Народному любимцу предположительно в конце мая могут присвоить звание «Почетный депутат Народного Собрания Республики Дагестан». Такое постановление принял сегодня президиум дагестанского парламента в ходе расширенного заседания. ⠀ Народные избранники хотят видеть в своих рядах спортсмена и уже придумали формулировку - «за достижения в области спорта, проявленные при этом мастерство, мужество и волю к победе, вклад в развитие физической культуры и спорта, популяризацию и продвижение спорта высших достижений, и активную общественную деятельность». ⠀ #EaglesMMA @khabib_nurmagomedov
Как сообщали Юга.ру, боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов 8 апреля одержал победу над американцем Элом Яквинтой и стал обладателем титула чемпиона UFC в легком весе. После этого дагестанца встречали в аэропорту Махачкалы около 2 тыс. человек.
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