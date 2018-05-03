Боец Нурмагомедов станет депутатом Народного собрания Дагестана

Российский боец смешанного стиля, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов станет членом Народного собрания Республики Дагестан

Звание Нурмагомедову могут присвоить предположительно в конце мая, сообщается в инстаграме клуба Eagles MMA, президентом которого является боец.

Как сообщали Юга.ру, боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов 8 апреля одержал победу над американцем Элом Яквинтой и стал обладателем титула чемпиона UFC в легком весе. После этого дагестанца встречали в аэропорту Махачкалы около 2 тыс. человек.