Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов стал первым чемпионом UFC из России
Боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Элом Яквинтой и стал обладателем титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе
Поединок прошел в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 223. Он состоял из пяти раундов, по итогам которых рефери присудили победу россиянину единогласно.
Нурмагомедов стал первым бойцом из России, завоевавшим этот титул в истории UFC. На счету 29-летнего спортсмена 26 поединков, каждый из них он выиграл и по-прежнему сохраняет статус непобежденного.
5 rounds for 15lbs of gold#UFC223 pic.twitter.com/qWzi4RgUWn— UFC (@ufc) April 8, 2018
В своей речи Нурмагомедов вызвал на бой ирландского бойца Конора Макгрегора, который на прошлой неделе напал на автобус с участниками турнира UFC 223, в котором находился и российский спортсмен.
- GSP fight in November— UFC (@ufc) April 8, 2018
- Iaquinta's a real gangster
- Where's the chicken
That's a lot of information to digest, @TeamKhabib #UFC223 pic.twitter.com/N9wS1fpkJy
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