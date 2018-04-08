Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов стал первым чемпионом UFC из России

Боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Элом Яквинтой и стал обладателем титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе

Поединок прошел в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 223. Он состоял из пяти раундов, по итогам которых рефери присудили победу россиянину единогласно.

Нурмагомедов стал первым бойцом из России, завоевавшим этот титул в истории UFC. На счету 29-летнего спортсмена 26 поединков, каждый из них он выиграл и по-прежнему сохраняет статус непобежденного.