В Дагестане поклонница Нурмагомедова открыла стрельбу в воздух, празднуя его победу. На нее завели дело
Полицейские задержали в Махачкале местную жительницу, которая открыла стрельбу в воздух во время празднования победы Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором
Как сообщали Юга.ру, дагестанский спортсмен победил ирландского бойца в рамках турнира UFC 229.
Трансляция боя в махачкалинском кинотеатре «Россия» собрала полный зал, а после боя сотни людей вышли на улицы Махачкалы, чтобы отпраздновать триумф земляка.
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Во время празднования девушка открыла стрельбу в воздух, ее задержали сотрудники полиции. После разбирательства возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство), предусматривающей до 5 лет лишения свободы.
«Установлено что девушка стрелялся из боевого пистолета, зарегистрированного на ее родную сестру. Учитывая, что у нее есть малолетний ребенок и ранее никогда не привлекалась правоохранительными органами, из отдела полиции ее отпустили под подписку о невыезде», — цитирует «Кавказский узел» источника в МВД по Дагестану.
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Напомним, бой за чемпионский пояс UFC в легком весе прошел в ночь на 7 октября в Лас-Вегасе. Нурмагомедов защитил свой титул, одержав победу.
Поединок закончился массовой дракой после того, как Хабиб перепрыгнул через сетку и напал на одного из товарищей противника. Полиция задержала трех членов команды Нурмагомедова, среди которых был менеджер бойца. Глава UFC допустил возможность дисквалификации Нурмагомедова и лишения чемпионского титула.
Макгрегор заявил в своем твиттере, что ждет реванша.
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