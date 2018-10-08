В Дагестане поклонница Нурмагомедова открыла стрельбу в воздух, празднуя его победу. На нее завели дело

Полицейские задержали в Махачкале местную жительницу, которая открыла стрельбу в воздух во время празднования победы Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором

Трансляция боя в махачкалинском кинотеатре «Россия» собрала полный зал, а после боя сотни людей вышли на улицы Махачкалы, чтобы отпраздновать триумф земляка.

Во время празднования девушка открыла стрельбу в воздух, ее задержали сотрудники полиции. После разбирательства возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство), предусматривающей до 5 лет лишения свободы.

«Установлено что девушка стрелялся из боевого пистолета, зарегистрированного на ее родную сестру. Учитывая, что у нее есть малолетний ребенок и ранее никогда не привлекалась правоохранительными органами, из отдела полиции ее отпустили под подписку о невыезде», — цитирует «Кавказский узел» источника в МВД по Дагестану.