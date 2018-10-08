Нурмагомедов встретится с болельщиками на «Анжи Арене»

Дагестанский спортсмен Хабиб Нурмагомедов 8 октября встретится с болельщиками на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске

Встреча с болельщиками запланирована на 21:50, рассказал ТАСС отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов. По его словам, Хабиб прилетит в Россию 8 октября, чемпионский пояс у него.

Как сообщали Юга.ру, в ночь на 7 октября в Лас-Вегасе прошел бой за чемпионский пояс UFC в легком весе. Дагестанец Хабиб Нурмагомедов защитил свой титул, одержав победу над ирландцем Конором МакГрегором.

Поединок закончился массовой дракой после того, как Хабиб перепрыгнул через сетку и напал на одного из товарищей противника. Полиция задержала трех членов команды Нурмагомедова, среди которых был менеджер бойца. Сообщалось, что чемпионский пояс дагестанцу так и не вручили. Глава UFC допустил возможность дисквалификации Хабиба Нурмагомедова и лишения чемпионского титула.