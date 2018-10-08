Нурмагомедов встретится с болельщиками на «Анжи Арене»

Дагестан, В мире

Распечатать

Дагестанский спортсмен Хабиб Нурмагомедов 8 октября встретится с болельщиками на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске

Встреча с болельщиками запланирована на 21:50, рассказал ТАСС отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов. По его словам, Хабиб прилетит в Россию 8 октября, чемпионский пояс у него. 

«Анжи Арена» — домашний стадион махачкалинского ФК «Анжи» в Каспийске. Вместимость — 26 400 зрителей. 

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, в ночь на 7 октября в Лас-Вегасе прошел бой за чемпионский пояс UFC в легком весе. Дагестанец Хабиб Нурмагомедов защитил свой титул, одержав победу над ирландцем Конором МакГрегором.

Поединок закончился массовой дракой после того, как Хабиб перепрыгнул через сетку и напал на одного из товарищей противника. Полиция задержала трех членов команды Нурмагомедова, среди которых был менеджер бойца. Сообщалось, что чемпионский пояс дагестанцу так и не вручили. Глава UFC допустил возможность дисквалификации Хабиба Нурмагомедова и лишения чемпионского титула.

Конор МакГрегор 7 октября заявил в своем твиттере, что ждет реванша. 

Единоборства Махачкала Смешанные единоборства Хабиб Нурмагомедов
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Шахты Ростовской области, Севастополь, Нальчик, Махачкала и Черкесск вошли в топ городов с самой низкой зарплатой
На Кубани завершили расследование убийства многодетной матери в Псебае — адвокат
МВД обнаружило в России за полтора года 62 новых вида наркотиков
В Ингушетии неизвестные расстреляли машину. Пострадал местный житель
В Адыгее ученые-археологи присоединились к движению «Сохраним корни»
В Брюховецкой больнице установили рентген-аппарат за 10 млн рублей

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале