Суд отказал потерпевшим во взыскании 130 млн рублей с Анжелы-Марии Цапок

Октябрьский районный суд Краснодара 4 октября отказал потерпевшим от действий кущевской банды во взыскании 130 млн рублей

Представитель Анжелы-Марии Цапок заявил, что доказательств передачи денег на счет остальными членами банды нет. Также женщина не привлекалась к прошлым искам о компенсации вреда потерпевшим, а значит не могла заявить по ним возражения. Поэтому нельзя рассматривать ссылки заявителей на ранее принятые судебные акты, где говорится о взыскании вреда потерпевшим за счет арестованных денег.

Во время заседания защита потерпевших пыталась доказать, что 6 млн долларов на счету Цапок — активы банды. Представитель ФССП возразил, заявив, что обращение взыскания на имущество третьих лиц пока преждевременно. Сейчас приставы продолжают взыскивать деньги с членов банды за счет реализации их имущества и выделения супружеских долей, сообщают РИА «Новости» .

Как сообщали Юга.ру, в 2010 году в станице Кущевской в доме фермера Сервера Аметова обнаружили тела 12 человек. По подозрению в организации убийств задержали Сергея Цапка и еще более десяти человек, причастных к преступлению. Вскоре жена Цапка отказалась от супруга, заявив, что их связывали только дети.

В 2013 году Краснодарский краевой суд вынес приговор участникам банды за убийство 19 человек. В 2014 году Сергей Цапок скончался в СИЗО.

В 2016 году вдова главаря банды Цапков потребовала освободить свое имущество из-под ареста. Она оспорила законность ареста, утверждая, что деньги, машина и недвижимость принадлежат ей, и процесс по выплате компенсаций потерпевшим был приостановлен.

В 2018 году суд снял арест с 5,5 млн долларов жены Цапка, ее автомобиля Porsche и особняка. Адвокат Анжелы-Марии Цапок 4 сентября заявил, что его подзащитная перевела пострадавшим от действий банды 31 млн рублей до решения суда. До этого, в феврале, более 119 млн рублей было взыскано со счета матери главаря банды Надежды Цапок, которая 27 сентября досрочно вышла из колонии и вернулась в Кущевскую. Также приставы ведут производство по взысканию с членов банды моральных компенсаций на общую сумму около 100 млн рублей.

Ростовский областной суд 1 октября прекратил производство по делу о снятии ареста с 6 млн долларов на счету гражданской жены главаря кущевской банды Анжелы-Марии Цапок.