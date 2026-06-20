В Краснодаре покажут и обсудят фильм «Новая волна»
В кинотеатре «Каро 8» 25 июня пройдет спецпоказ фильма Ричарда Линклейтера (18+)
Критик Кира Кац анонсировала на 25 июня показ фильма «Новая волна» американского режиссера Ричарда Линклейтера. Ленту будут демонстрировать на французском, английском и итальянском языках с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».
Фильм подробно, день за днем, воссоздает историю создания «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара 1960 года — от первых замыслов и съемок до монтажа и приватного показа для друзей. Зритель оказывается за кулисами, наблюдает за хаотичным процессом, импровизациями режиссера, его спорами с продюсером и актерами и рождением революционного кино.
Сатирическое высказывание о культе здоровья:
Фильм снят в черно-белом стиле. Среди исполнителей ролей — сам Жан-Люк Годар, Джин Сиберг, Жан-Поль Бельмондо, Франсуа Трюффо, Клод Шаброль. Картина была тепло встречена на кинофестивалях и получила признание кинокритиков, особенно во Франции.
После показа состоится обсуждение ленты с кинокритиком Кирой Кац. Подробности можно уточнить у организаторов.
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