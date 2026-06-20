В конце августа в Ессентуках пройдет фестиваль воздушных шаров

В Ессентуках состоится пятидневный фестиваль воздухоплавания «Курортное небо»

Телеграм-канал «Гидмапс» сообщил, что с 26 по 30 августа в Ессентуках вновь пройдет фестиваль воздухоплавания «Курортное небо». В течение пяти дней жители и гости Кавказских Минеральных Вод смогут наблюдать в небе более 20 аэростатов.

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Что в программе? 26–30 августа — показательные полеты воздушных шаров над городами-курортами КМВ;

— показательные полеты воздушных шаров над городами-курортами КМВ; 28 августа в 20:00 — светомузыкальное шоу «Ночное свечение аэростатов» на Городском озере Ессентуков;

— светомузыкальное шоу «Ночное свечение аэростатов» на Городском озере Ессентуков; 30 августа с 16:00 до 19:00 — детская анимация, интерактивное научное шоу, аквагрим и угощения на Городском озере;

— детская анимация, интерактивное научное шоу, аквагрим и угощения на Городском озере; 30 августа в 20:00 — закрытие фестиваля, финальный концерт симфонического оркестра и повторное ночное свечение куполов. Организаторы предупредили, что при ухудшении погоды или введении режима беспилотной опасности полеты аэростатов будут отменены. Однако вечернее шоу «Ночное свечение аэростатов» на земле состоится при любых обстоятельствах.