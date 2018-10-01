Вдова Сергея Цапка отозвала иск о снятии ареста с $6 млн из его наследства

Ростовский областной суд прекратил производство по делу о снятии ареста с 6 млн долларов на счету гражданской жены главаря кущевской банды Анжелы-Марии Цапок

Эти средства были арестованы для обеспечения исков потерпевших по уголовному делу.

«Судебная коллегия определила: принять отказ от иска Цапок об освобождении имущества от ареста. Решение Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону отменить. Производство по делу об освобождении имущества от ареста прекратить», — цитирует ТАСС решение суда.

Напомним, летом Железнодорожный районный суд Ростова отказался удовлетворить требования Анжелы-Марии Цапок и снять арест с 6 млн долларов на ее счету — деньги были арестованы еще во время следствия по делу преступной группировки и считаются наследством Сергея Цапка. При этом из-под ареста были освобождены особняк и автомобиль Porshe.

Женщна утверждала, что деньги, машина и недвижимость принадлежат ей, и процесс по выплате компенсаций для потерпевших был приостановлен.

Представитель Цапок юрист Андрей Карпенко заявил журналистам после заседания, что тем самым «спор между Цапок и теми ответчиками, которые были взыскателями 150 млн рублей, прекращен, потому что они получили эти деньги».

Как сообщали Юга.ру, в сентябре Анжела-Мария Цапок выплатила 31 млн рублей по искам потерпевших по делу кущевской банды. До этого, в феврале этого года, более 119 млн рублей было взыскано со счета матери главаря банды Надежды Цапок. Также приставы ведут производство по взысканию с членов банды моральных компенсаций на общую сумму около 100 млн рублей.