Надежда Цапок вышла из колонии раньше срока и вернулась в Кущевскую

Надежда Цапок, мать лидера преступной группировки из Кущевской Сергея Цапка, вышла из колонии на пять месяцев раньше положенного срока и уже вернулась в родную станицу

В настоящее время Цапок живет в станице Кущевской, где встала на учет в МВД, пишет «Коммерсантъ» .

Цапок отбывала наказание в колонии в Усть-Лабинске, в общей сложности она провела в заключении семь лет. Освободиться женщина должна была 17 февраля 2019 года, но суд сократил этот срок на пять месяцев с учетом пребывания осужденной в СИЗО — по новой норме день пребывания в изоляторе приравнивается к полутора дням в колонии.

В 2011 году Надежду Цапок осудили на три года за мошенничество с бюджетными субсидиями на 15 млн рублей, незаконно полученными ее сельхозпредприятием «Артекс-Агро». Она должна была выйти на свободу в августе 2014 года, однако в марте этого же года над ней начался суд по второму уголовному делу. В декабре 2014 года Кущевский районный суд приговорил Цапок еще к 6,5 годам лишения свободы и штрафу в 500 тыс. рублей по делу о мошенничестве при оформлении права собственности на 770 га земли в Раздольненском сельском округе. А после проверки обстоятельств скупки ею земельных паев, выяснилось, что часть сделок оформили по поддельным документам, в том числе от имени умерших. В 2016 году за мошенничество с землей Цапок назначили 7,5 лет лишения свободы.

Год назад суд отклонил ее просьбу о смягчении наказания.

ООО «Артекс-агро» было основано Надеждой Цапок в 1999 году, предприятие обрабатывало 13 тыс. га земли, в 2010 году ввело в строй мегаферму на 2,5 тыс. голов молочного стада стоимостью более миллиарда рублей. В 2012 году компания была продана доверенному лицу семьи, а затем в отношении «Артекс-Агро» было возбуждено дело о банкротстве.

Сейчас имущество агрокомпании является предметом спора между несколькими участниками рынка, часть бывших сельхозугодий «Артекс-Агро» перешла под контроль компании «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева», связанной с семьей бывшего губернатора Кубани и министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

Сын Надежды Цапок Сергей Цапок, которого в 2013 году Краснодарский краевой суд признал виновным в организации ОПГ и многочисленных особо тяжких преступлениях, в том числе в убийстве 12 человек в доме фермера Серевера Аметова, умер в СИЗО в 2014 году из-за сердечной недостаточности. Надежде Цапок приходится выплачивать компенсации семьям погибших во время массового убийства.