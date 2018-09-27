Как депутаты от Краснодарского края проголосовали в Госдуме по пенсионной реформе

В Государственной Думе РФ 27 сентября рассмотрели в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении пенсионного возраста

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» поддержали 332 депутата, против высказались 83 человека, воздержавшихся не было, еще 35 чиновников не проголосовали. На сайте Госдумы опубликован список участников заседания, согласно которому в голосовании участвовали 17 депутатов, представляющих Краснодарский край. За принятие закона выступили все 13 представителей «Единой России»: член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, член комитета по аграрным вопросам Наталья Боева, член комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Алексей Воевода, член комитета по контролю и регламенту Иван Демченко, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Евланов, член комитета по аграрным вопросам Алексей Езубов, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, заместитель председателя комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко, заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов, член комитета по контролю и регламенту Дмитрий Ламейкин, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Пирог, член комитета по транспорту и строительству Владимир Синяговский, а также член комитета по аграрным вопросам Алексей Ткачев.

Смотрите фоторепортаж: Митинг КПРФ против пенсионной реформы в Краснодаре

Против законопроекта выступили и два представителя фракции КПРФ — член комитета по охране здоровья Николай Осадчий и председатель комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, а также депутат от ЛДПР член комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Его однопартиец, первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Юрий Напсо не принял участия в голосовании. Также не высказался насчет реформы представитель «Справедливой России» Александр Ремезков, который с 2002 по 2008 год был первым вице-губернатором Краснодарского края. В 2011-м Ремезкова избрали в Госдуму от «Единой России», а в 2016-м он стал депутатом ГД по Тюменской области от «справедливороссов».