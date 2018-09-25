На Кубани приняли закон о сохранении льгот для людей предпенсионного возраста
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 25 сентября приняли закон о сохранении региональных льгот и мер социальной поддержки для жителей предпенсионного возраста
Читайте также:
Изменения внесли сразу в десять краевых законов. Поправки предусматривают сохранение прав мужчин и женщин, достигших 60 и 55 лет соответственно, на ежемесячную денежную выплату и компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, на льготное обеспечение протезами и слуховыми аппаратами. Для людей предпенсионного возраста сохранят региональную льготу на транспортный налог и право на получение бесплатной юридической помощи. Изменения предусматривают право на компенсацию при уплате взноса на капитальный ремонт.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в бюджете края заложено 9 млрд рублей на обеспечение льгот и мер соцподдержки для людей предпенсионного возраста.
Спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что во время обсуждения федерального пенсионного законопроекта в крае учли пожелания общественников, представителей органов исполнительной власти, партий и экспертов. Депутаты вели работу в округах по разъяснению проекта.
«На прошлой неделе мы проводили семинар с представителями ТОСов в Белой Глине. На заседании прозвучало, что на 11 тыс. граждан пенсионного возраста чуть больше 5 тыс. работающих, то есть на одного работающего приходится два пенсионера. То, что закон своевременный не вызывает сомнений. Завтра будет поздно, так как в будущем мы уже не сможем сохранить пенсии даже на существующем уровне», — сказал Бурлачко.
Председатель кубанского парламента добавил, что закон разрабатывали четыре профильных комитета и органы исполнительной власти. Положения закона будут применять с 1 января 2019 года, сообщает пресс-служба ЗСК.
Читайте также:
Как писали Юга.ру, в России с 2019 года начнут поэтапно повышать пенсионный возраст. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму 18 июля, на следующий день депутаты приняли его в первом чтении.
Президент РФ Владимир Путин 29 августа выступил с телеобращением о пенсионной реформе. Он предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60, а не до 63 лет.
В Адыгее 21 сентября приняли закон о сохранении региональных льгот людям предпенсионного возраста.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.