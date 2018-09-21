В Адыгее приняли закон о сохранении региональных льгот людям предпенсионного возраста

Парламентарии Адыгеи решили сохранить действующие региональные льготы для женщин с 55 лет и для мужчин с 60 лет в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года

Соответствующий законопроект приняли 21 сентября депутаты заседания Госсовета-Хасэ Адыгеи. Депутаты единогласно одобрили законопроекты «О внесении изменений в Закон Республики Адыгея "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Республики Адыгея"» и «О внесении изменений в статью 4 Закона Республики Адыгея «О транспортном налоге».

Нововведение позволит обеспечить граждан соцподдержкой и налоговыми транспортными льготами, предусмотренными для лиц пенсионного возраста, независимо от установления и получения ими пенсии. Также депутаты дали положительную оценку проекту федерального закона, который предусматривает сохранение федеральных льгот по имущественным налогам и предлагает сохранить налоговые льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поддержал инициативу, направленную на сохранение льгот людям предпенсионного возраста. «Владимир Путин выступил за сохранение всех действующих льгот для пенсионеров. Поддержку инициативы президента РФ считаю важным решением. Справедливо, что при изменении пенсионного законодательства те, кто сейчас достигает возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), сохранят льготы, установленные региональными законами. Также поддерживаю сохранение федеральных льгот по имущественным налогам», — сказал глава республики.