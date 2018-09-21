В Майкопе производитель адыгейского сыра запустил инновационный упаковочный цех

В Адыгее инвестор вложил 120 млн рублей в строительство нового цеха по упаковке адыгейского сыра

Производственное подразделение молзавода «Тамбовский» создано в Майкопе. На площади более 2 тыс. кв. метров установили новые вакуумные и упаковочные машины, холодильные установки, микроволновые установки и другое современное оборудование. С момента запуска цеха уже упаковано около 184 тонн готовой продукции, среди них — копченый сыр «Коса» и «Чечил-спагетти». Руководитель предприятия Мурат Тлюстангелов рассказал, что цех выпускает около 5 тонн готовой продукции в сутки. Планируется довести этот показатель до 20 тонн.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил предприятие и высоко оценил его деятельность, подчеркнув, что руководство региона заинтересовано в успешных и рентабельных производствах. «Благодаря инновационному подходу, на предприятии отмечен рост показателей финансово-экономической деятельности, соответственно увеличиваются и налоговые поступления в бюджет, создаются новые рабочие места. Все это позитивно отражается на развитии экономики региона в целом. Поэтому мы заинтересованы в таких предприятиях и будем их поддерживать», — сказал Кумпилов. Руководства предприятия подчеркнул, что после защиты товарного знака «Сыр Адыгейский» значительно возросли заявки и увеличились объемы производства. На Красногвардейском молочном заводе за 2017 год произвели 3,7 тыс. тонн продукции, прирост составил 20,5% в сравнении с 2016 годом. Молзавод «Тамбовский» произвел 4,8 тыс. тонн сыра, за год увеличив объемы на 50%.

Читайте также: В Адыгее предложили установить в республике памятник адыгейскому сыру