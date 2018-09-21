В Майкопе производитель адыгейского сыра запустил инновационный упаковочный цех
В Адыгее инвестор вложил 120 млн рублей в строительство нового цеха по упаковке адыгейского сыра
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Производственное подразделение молзавода «Тамбовский» создано в Майкопе. На площади более 2 тыс. кв. метров установили новые вакуумные и упаковочные машины, холодильные установки, микроволновые установки и другое современное оборудование.
С момента запуска цеха уже упаковано около 184 тонн готовой продукции, среди них — копченый сыр «Коса» и «Чечил-спагетти».
Руководитель предприятия Мурат Тлюстангелов рассказал, что цех выпускает около 5 тонн готовой продукции в сутки. Планируется довести этот показатель до 20 тонн.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил предприятие и высоко оценил его деятельность, подчеркнув, что руководство региона заинтересовано в успешных и рентабельных производствах.
«Благодаря инновационному подходу, на предприятии отмечен рост показателей финансово-экономической деятельности, соответственно увеличиваются и налоговые поступления в бюджет, создаются новые рабочие места. Все это позитивно отражается на развитии экономики региона в целом. Поэтому мы заинтересованы в таких предприятиях и будем их поддерживать», — сказал Кумпилов.
Руководства предприятия подчеркнул, что после защиты товарного знака «Сыр Адыгейский» значительно возросли заявки и увеличились объемы производства. На Красногвардейском молочном заводе за 2017 год произвели 3,7 тыс. тонн продукции, прирост составил 20,5% в сравнении с 2016 годом. Молзавод «Тамбовский» произвел 4,8 тыс. тонн сыра, за год увеличив объемы на 50%.
Как сообщали Юга.ру, в марте 2017 года адыгейский сыр вошел в топ-100 туристских брендов России. В июне 2018-го Гиагинский молочный завод, на котором производят адыгейский сыр, стал лауреатом конкурса «Звезда качества России».
В мае 2017 года Роспатент защитил товарный знак «Сыр адыгейский». Российские сыроделы попытались оспорить запрет производить адыгейский сыр вне республики. В январе 2018 года Верховный суд оставил право производить сыр под названием «адыгейский» только за предприятиями Адыгеи. Продукция с таким названием, произведенная в других регионах, считается контрафактом.
В июле молокоперерабатывающие предприятия из нескольких регионов России вновь сообщили о намерении получить право производить сыр под маркой «Адыгейский», так как, по их мнению, республика не сможет обеспечить потребности рынка.
В ответ на это в Союзе производителей адыгейского сыра заявили о готовности покрыть потребности России в адыгейском сыре и увеличить его производство, если будет запрос рынка.
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