А вам слабо? В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с критиком фильма «Влюбись в меня, если осмелишься»

Краснодарский край

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  • Кадр из фильма «Влюбись в меня, если осмелишься» © Скриншот видео с Rutube-канала «Global News Live»
    Кадр из фильма «Влюбись в меня, если осмелишься» © Скриншот видео с Rutube-канала «Global News Live»

В кинотеатре «Каро 8» 6 августа пройдет спецпоказ мелодрамы Яна Самюэля (18+)

Критик Кира Кац анонсировала на 6 августа показ фильма «Влюбись в меня, если осмелишься» режиссера Яна Самюэля. Ленту будут демонстрировать на французском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

В центре сюжета — Жюльен и Софи, которые встретились еще в детстве. Чтобы подбодрить девочку, которую обижали одноклассники, мальчик подарил ей красивую коробку в виде карусели и предложил игру «Слабо?». Если принимаешь вызов, то должен выполнить любое, даже самое безумное задание.

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Они проносят эту игру через годы и продолжают испытывать друг друга на прочность все более жестокими способами. Главные роли исполнили Гийом Кане и Марион Котийяр.

Картина стала режиссерским дебютом Яна Самюэля и получила награды зрительских симпатий на нескольких кинофестивалях.

После показа состоится обсуждение ленты с кинокритиком Кирой Кац. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в краснодарских кинотеатрах показывают нового «Человека-паука» под кодовым названием «Эй, человек!».

Афиша Кино Краснодар Развлечения

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