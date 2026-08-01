А вам слабо? В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с критиком фильма «Влюбись в меня, если осмелишься»

Критик Кира Кац анонсировала на 6 августа показ фильма «Влюбись в меня, если осмелишься» режиссера Яна Самюэля. Ленту будут демонстрировать на французском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

В центре сюжета — Жюльен и Софи, которые встретились еще в детстве. Чтобы подбодрить девочку, которую обижали одноклассники, мальчик подарил ей красивую коробку в виде карусели и предложил игру «Слабо?». Если принимаешь вызов, то должен выполнить любое, даже самое безумное задание.