А вам слабо? В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с критиком фильма «Влюбись в меня, если осмелишься»
В кинотеатре «Каро 8» 6 августа пройдет спецпоказ мелодрамы Яна Самюэля (18+)
Критик Кира Кац анонсировала на 6 августа показ фильма «Влюбись в меня, если осмелишься» режиссера Яна Самюэля. Ленту будут демонстрировать на французском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».
В центре сюжета — Жюльен и Софи, которые встретились еще в детстве. Чтобы подбодрить девочку, которую обижали одноклассники, мальчик подарил ей красивую коробку в виде карусели и предложил игру «Слабо?». Если принимаешь вызов, то должен выполнить любое, даже самое безумное задание.
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Они проносят эту игру через годы и продолжают испытывать друг друга на прочность все более жестокими способами. Главные роли исполнили Гийом Кане и Марион Котийяр.
Картина стала режиссерским дебютом Яна Самюэля и получила награды зрительских симпатий на нескольких кинофестивалях.
После показа состоится обсуждение ленты с кинокритиком Кирой Кац. Подробности можно уточнить у организаторов.
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