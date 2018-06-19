Адыгейский сыр стал лауреатом конкурса «Звезда качества России»

Гиагинский молочный завод стал лауреатом всероссийского конкурса «Звезда качества России»

Председатель регионального отделения Объединения потребителей России в Адыгее Геннадий Пропорциональный, предприятие впервые принимает участие в этом конкурсе. Победа в нем стала высшей оценкой качества выпускаемой продукции, поставляемой от лица всех потребителей страны.

Молзавод представил на конкурс сыр «Адыгейский», который в итоге признали лучшим в номинации «Производители молочной продукции». Всего на предприятии производится порядка 30 наименований сыра и 16 позиций масличной продукции.

«В прошлом году мы произвели 3,4 тыс. тонн сыра. Сейчас темпы роста производства превышают показатели аналогичного периода прошлого года», — отметили представители Гиагинского молзавода.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Адыгеи, спрос на сыр и производство продукции постоянно увеличиваются. В 2017 году предприятия Адыгеи выпустили 12,8 тыс. тонн адыгейского сыра, что на 12% больше, чем в 2016 году. В планах на 2018 год увеличить производство еще на 10-12%. Также планируется создать несколько крупных ферм для обеспечения бренда сырьем. К 2020 году ежегодное производство сыра должно составить 14,3 тыс. тонн.