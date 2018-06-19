Адыгейский сыр стал лауреатом конкурса «Звезда качества России»
Гиагинский молочный завод стал лауреатом всероссийского конкурса «Звезда качества России»
Конкурс проводиться среди предприятий, выпускающих высококачественную продукцию и оказывающих услуги, соответствующие высшим стандартам сервиса.
Председатель регионального отделения Объединения потребителей России в Адыгее Геннадий Пропорциональный, предприятие впервые принимает участие в этом конкурсе. Победа в нем стала высшей оценкой качества выпускаемой продукции, поставляемой от лица всех потребителей страны.
Молзавод представил на конкурс сыр «Адыгейский», который в итоге признали лучшим в номинации «Производители молочной продукции». Всего на предприятии производится порядка 30 наименований сыра и 16 позиций масличной продукции.
«В прошлом году мы произвели 3,4 тыс. тонн сыра. Сейчас темпы роста производства превышают показатели аналогичного периода прошлого года», — отметили представители Гиагинского молзавода.
Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Адыгеи, спрос на сыр и производство продукции постоянно увеличиваются. В 2017 году предприятия Адыгеи выпустили 12,8 тыс. тонн адыгейского сыра, что на 12% больше, чем в 2016 году. В планах на 2018 год увеличить производство еще на 10-12%. Также планируется создать несколько крупных ферм для обеспечения бренда сырьем. К 2020 году ежегодное производство сыра должно составить 14,3 тыс. тонн.
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Торжественное награждение лауреатов конкурса «Звезда качества России» состоится 21 июня в Совете Федерации в рамках парламентских слушаний на тему «О мерах по усилению защиты прав потребителей».
По итогам 2017 года на конкурс было зарегистрировано 37 заявок от предприятий-претендентов, выдвинутых по одной из десяти номинаций. Все заявки прошли проверку, получили оценку от экспертно-правового бюро конкурса, после чего заключения передали в Федеральную конкурсную комиссию для принятия итогового решения о победителях.
Как сообщали Юга.ру, в мае 2017 года Роспатент защитил товарный знак «Сыр адыгейский». Сыроделы попросили Союзмолоко повлиять на запрет производства адыгейского сыра вне республики, однако в январе 2018 года Верховный суд оставил право производить сыр под названием «адыгейский» только за предприятиями Адыгеи.
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