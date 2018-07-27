Ряд предприятий России борются за право производить адыгейский сыр
Молокоперерабатывающие предприятия из нескольких регионов России в очередной раз пытаются отстоять право на производство мягкого сыра под маркой «Адыгейский»
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Предприятия «Сыр Стародубский» и «Умалат» (Брянская область), «Рузское молоко» и «Можайский молочный завод» (Московская область), а также ГК «Столица молока» (Алтайский край) обратились в ФАС с жалобой на недобросовестную конкуренцию со стороны предприятий, входящих в Союз производителей продукции «Сыр адыгейский» (Республика Адыгея). Жалобы также направлены в Роспатент и Минсельхоз РФ, сообщает «Коммерсантъ».
По данным заявителей, производство в России адыгейского сыра, который занимает десятую часть национального рынка мягких сыров, из-за запрета упало на 15%.
Конкуренты считают, что адыгейские производители не соблюдают технологию, зафиксированную в патенте. Еще один довод в пользу снятия запрета заключается в том, что адыгейские производители не могут обеспечить потребности рынка в продукте, сообщает Agro.ru.
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Как сообщали Юга.ру, в мае 2017 года Роспатент защитил товарный знак «Сыр адыгейский». Сыроделы попросили Союзмолоко повлиять на запрет производить адыгейский сыр вне республики. В январе 2018 года Верховный суд оставил право производить сыр под названием «адыгейский» только за предприятиями Адыгеи.
В Адыгее 22 июня создали общественную организацию «Союз производителей адыгейского сыра», которая объединила семь предприятий — производителей молочной продукции. Они настаивают на своем исключительном праве производить адыгейский сыр, используя наименование места происхождения товара «Сыр Адыгейский». Оно зарегистрированное в государственном реестре Роспантента под №74.
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