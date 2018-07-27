Ряд предприятий России борются за право производить адыгейский сыр

Молокоперерабатывающие предприятия из нескольких регионов России в очередной раз пытаются отстоять право на производство мягкого сыра под маркой «Адыгейский»

Предприятия «Сыр Стародубский» и «Умалат» (Брянская область), «Рузское молоко» и «Можайский молочный завод» (Московская область), а также ГК «Столица молока» (Алтайский край) обратились в ФАС с жалобой на недобросовестную конкуренцию со стороны предприятий, входящих в Союз производителей продукции «Сыр адыгейский» (Республика Адыгея). Жалобы также направлены в Роспатент и Минсельхоз РФ, сообщает «Коммерсантъ».

По данным заявителей, производство в России адыгейского сыра, который занимает десятую часть национального рынка мягких сыров, из-за запрета упало на 15%.

Конкуренты считают, что адыгейские производители не соблюдают технологию, зафиксированную в патенте. Еще один довод в пользу снятия запрета заключается в том, что адыгейские производители не могут обеспечить потребности рынка в продукте, сообщает Agro.ru.