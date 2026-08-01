Осетровая Луна, Персеиды и затмения. Что увидят жители Кубани в небе в августе

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © фото wirestock, сайт freepik.com
    © фото wirestock, сайт freepik.com

Август станет одним из самых насыщенных месяцев для любителей астрономии: жителей Кубани ждут Персеиды, парад планет, солнечное и лунное затмения, а также Осетровая Луна

24 июля пресс-служба Московского планетария опубликовала календарь астрономических событий, которые жители России, в том числе Краснодарского края, смогут увидеть в августе 2026 года.

12 августа перед рассветом жители смогут увидеть сразу несколько астрономических явлений. В небе выстроятся шесть планет — Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун. Цепочка протянется от восточного до юго-западного горизонта. При этом Уран и Нептун можно будет разглядеть только в бинокль или телескоп.

В ночь с 12 на 13 августа наступит пик активности метеорного потока Персеиды. При благоприятных условиях можно будет увидеть до 100 метеоров в час. По данным специалистов, в этом году максимум потока совпадет с новолунием, поэтому лунный свет не помешает наблюдениям. Лучше всего наблюдать звездопад с 5:00 до 7:00 вдали от городского освещения.

Позже, вечером 12 августа, произойдет полное солнечное затмение. Оно начнется в 18:34 и завершится в 22:58. Однако жители Краснодарского края увидят лишь частную фазу — диск Солнца будет закрыт максимум на 1%. Полное затмение смогут наблюдать жители Таймыра, а также Исландии, Португалии, Испании и Гренландии.

Астротуризм на Кубани:

В ночь с 27 на 28 августа жители смогут наблюдать Осетровую Луну, которая совпадет с частным лунным затмением. По данным специалистов, тень Земли закроет до 96% поверхности спутника, из-за чего Луна станет заметно темнее и приобретет красноватый оттенок.

Осетровая Луна — это традиционное название августовского полнолуния. Оно пришло из культуры коренных народов Северной Америки, которые связывали это время с сезоном ловли осетра.

Как писали Юга.ру, в июне стало известно, что два выпускника Краснодарского летного училища готовятся к полету в космос — они успешно сдали экзамен в воде.

Космос Краснодар Наука

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