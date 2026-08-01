Осетровая Луна, Персеиды и затмения. Что увидят жители Кубани в небе в августе
Август станет одним из самых насыщенных месяцев для любителей астрономии: жителей Кубани ждут Персеиды, парад планет, солнечное и лунное затмения, а также Осетровая Луна
24 июля пресс-служба Московского планетария опубликовала календарь астрономических событий, которые жители России, в том числе Краснодарского края, смогут увидеть в августе 2026 года.
12 августа перед рассветом жители смогут увидеть сразу несколько астрономических явлений. В небе выстроятся шесть планет — Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун. Цепочка протянется от восточного до юго-западного горизонта. При этом Уран и Нептун можно будет разглядеть только в бинокль или телескоп.
В ночь с 12 на 13 августа наступит пик активности метеорного потока Персеиды. При благоприятных условиях можно будет увидеть до 100 метеоров в час. По данным специалистов, в этом году максимум потока совпадет с новолунием, поэтому лунный свет не помешает наблюдениям. Лучше всего наблюдать звездопад с 5:00 до 7:00 вдали от городского освещения.
Позже, вечером 12 августа, произойдет полное солнечное затмение. Оно начнется в 18:34 и завершится в 22:58. Однако жители Краснодарского края увидят лишь частную фазу — диск Солнца будет закрыт максимум на 1%. Полное затмение смогут наблюдать жители Таймыра, а также Исландии, Португалии, Испании и Гренландии.
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В ночь с 27 на 28 августа жители смогут наблюдать Осетровую Луну, которая совпадет с частным лунным затмением. По данным специалистов, тень Земли закроет до 96% поверхности спутника, из-за чего Луна станет заметно темнее и приобретет красноватый оттенок.
Осетровая Луна — это традиционное название августовского полнолуния. Оно пришло из культуры коренных народов Северной Америки, которые связывали это время с сезоном ловли осетра.
Как писали Юга.ру, в июне стало известно, что два выпускника Краснодарского летного училища готовятся к полету в космос — они успешно сдали экзамен в воде.