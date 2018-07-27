В Адыгее производители сыра заявили о готовности обеспечить потребности рынка страны в адыгейском сыре

Предприятия Адыгеи готовы покрыть потребности страны в адыгейском сыре и увеличить его производство, если будет запрос рынка

Об этом 27 июля на заседании Союза производителей адыгейского сыра сообщил председатель организации Мурат Тлюстангелов. Он подчеркнул, что производители национального продукта, который стал всемирно известным брендом, должны заботиться не только об объемах продаж адыгейского сыра, но защищать его от некачественных подделок.

Как сообщали Юга.ру, произведенная в других регионах продукция с наименованием «Сыр адыгейский» считается контрафактной. Верховный суд РФ вынес окончательное решение в длительном споре об исключительных правах на использование название «Адыгейский сыр». Молокоперерабатывающие предприятия из нескольких регионов России в очередной раз пытаются отстоять право производство мягкого сыра под маркой «Адыгейский».

«У производителей, которые переживают за судьбу адыгейского сыра, нет никаких для этого оснований. Доводы о том, что адыгейский сыр может исчезнуть с прилавков магазинов страны — безосновательны. Мы готовы покрыть потребности страны в адыгейском сыре. У нас есть и сырье, и мощности», — рассказал порталу Юга.ру Тлюстангелов.

По его словам, только в этом году производство адыгейского сыра увеличилось на 30%. В планах на 2018 год увеличить производство еще на 10-12%. К 2020 году ежегодное производство сыра должно составить 14,3 тыс. тонн.

«При необходимости мы можем скорректировать планы в сторону увеличения производства. Но пока очереди покупателей у ворот предприятий Адыгеи, производящих адыгейский сыр, не стоят», — отметил Тлюстангелов.

В России каждый год потребляют около 10-12 тыс. тонн адыгейского сыра. Мощности предприятий Адыгеи позволяют производить и больше, считает Мурат Тлюстангелов.