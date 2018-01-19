Верховный суд оставил право производить сыр под названием «адыгейский» только за предприятиями Адыгеи

Верховный суд РФ вынес окончательное решение в длительном споре об исключительных правах на использование название «Адыгейский сыр»

Как сообщили в пресс-службе главы Адыгеи, 12 января ВС отказал в передаче на рассмотрение в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ кассационной жалобы на постановление Президиума суда по интеллектуальным правам.

Как сообщали Юга.ру, это постановление было вынесено в сентябре прошлого года.

Таким образом, поставлена точка в длительном споре, когда четыре предприятия из других регионов страны стремились снять охрану наименования места происхождения товара — адыгейского сыра и действие исключительного права на его использование, которое закреплено за Адыгеей.

«Для республики, в первую очередь, это экономический инструмент. Если мы выпускаем национальный продукт, который стал всемирно известным брендом, значит, обязаны защищать его от некачественных подделок. Для нас защита бренда "Адыгейский сыр" важна и в плане имиджевого аспекта, сохранения нашей культуры, обычаев, традиций. Дальнейшее продвижение бренда "Адыгейский сыр" мы тесно связываем с развитием туризма и ряда смежных отраслей сельского хозяйства», — прокомментировал глава республики Мурат Кумпилов.

Во время своего последнего визита в Адыгею в прошлом году председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев также поддержал принципиальную позицию региона по защите товарного знака.

По итогам 2017 года в Адыгее произведено 12,8 тыс. тонн адыгейского сыра, что на 12% больше, чем в 2016 году.