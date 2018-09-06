Дзюба выведет сборную России на матч Лиги наций с Турцией в капитанской повязке

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов 6 сентября на конференции перед матчем Лиги наций против Турции прокомментировал назначение Артема Дзюбы капитаном команды

О решении назначить Дзюбу капитаном сборной стало известно 3 сентября. По словам Черчесова, футболист занял это место заслуженно.

«Это логичное решение: Акинфеева нет, Смолова нет, Игнашевич и Самедов больше не играют в сборной. Артем — наш самый опытный футболист», — цитирует ТАСС тренера сборной.

На чемпионате мира по футболу капитаном сборной России был Игорь Акинефеев. Спортсмена не вызвали на осенний сбор, потому что он отправился на запланированное медицинское обследование.

Лига наций УЕФА — отборочный турнир перед играми чемпионата Европы, в рамках которого сборной России осенью предстоит выступить в трех домашних матчах. Игра с командой Турции пройдет 7 августа в Трабзоне. Это будет первый матч сборной России после чемпионата мира по футболу.

На 15 ноября запланирован товарищеский матч с Германией в Лейпциге, 20 ноября пройдет встреча Лиги наций со Швецией в Сольне.

Как сообщали Юга.ру, ЧМ-2018 проходил в 11 городах России, в том числе в Ростове-на-Дону и Сочи. На минувшем чемпионате сборная России впервые за всю историю вышла в 1/4 финала, где проиграла Хорватии.