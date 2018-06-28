Сборная России осенью проведет матчи Лиги наций в Сочи и Ростове

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия, В мире

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Сборной России по футболу осенью предстоит выступить в трех домашних матчах в рамках Лиги наций УЕФА

На «Ростов-Арене» 10 сентября в 19:00 состоится контрольный матч Россия — Чехия, сообщили в пресс-службе РФС. 

В октябре россияне проведут две домашние игры в рамках Лиги наций. 11 октября команда Черчесова в Калининграде встретится со Швецией, 14 октября в Сочи пройдет поединок с Турцией.

Лига наций УЕФА — отборочный турнир перед играми чемпионата Европы. Первый матч турнира сборная России проведет 7 сентября в Трабзоне.

Напомним, в феврале стал известен окончательный календарь товарищеских встреч сборной России на 2018 год, в котором на осень запланировано всего шесть матчей.

Как сообщали Юга.ру, Россия прошла в 1/8 финала чемпионата мира. Соперником сборной по плей-офф станет Испания, матч пройдет 1 июля.

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