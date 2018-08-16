Сборная России заняла 49-е место в рейтинге ФИФА, взлетев на 21 позицию

Вся Россия, В мире

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Сборная России по футболу поднялась на 49-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА)

После выступления на домашнем чемпионате мира команда Станислава Черчесова сделала самый большой скачок среди всех сборных — поднялась на 21 позицию.

Новый рейтинг опубликован на официальном сайте ФИФА, он обновился впервые с 7 июня. Тогда Россия установила свой новый антирекорд, заняв 70-е место, и стала худшей командой ЧМ-2018.

Лидером августовского рейтинга стала сборная Франции, которая стала чемпионом мира 2018 года. Следом разместилась Бельгия, занявшая третье место на мундиале. На третью строчку опустилась Бразилия. Четвертой идет серебряный призер ЧМ — Хорватия, которая поднялась на 16 пунктов. Пятерку лидеров замыкает Уругвай. В топ-10 попали Англия, Португалия, Швеция, Испания и Дания.

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Германия, которая в начале июня была лидером рейтинга, опустилась на 15-е место после того, как впервые в истории не смогла выйти в плей-офф мирового первенства.

Как сообщали Юга.ру, впоследствии российская команда дошла до 1/4 финала мундиаля.

Рейтинги ФИФА Футбол ЧМ-2018

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