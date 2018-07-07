В Сочи в ¼ финала ЧМ сборная России сыграет против Хорватии

В Сочи на стадионе «Фишт» 7 июля состоится матч Россия — Хорватия в рамках ¼ финала ЧМ

Матч начнется в 21:00. По данным вице-губернатора Краснодарского края Николая Долуды, на игру продали все билеты. Сочинская выдра-оракул Гарри предрек сборной России поражение от Хорватии.

Накануне в Сочи испортилась погода. По данным мэрии Сочи и дорожников, после сильного ливня, прошедшего в Центральном, Хостинском и Адлерском районах, подтоплен один участок дороги. Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду во время матча. Из-за дождя сборная Хорватии перенесла открытую тренировку для СМИ.

Президент РФ Владимир Путин не приедет на игру. Однако стадион «Фишт» посетит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев — там он встретится с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.

Первые матчи четвертьфинала прошли 6 июля. Первыми полуфиналистами чемпионата мира стали Франция и Бельгия.