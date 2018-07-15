Франция обыграла Хорватию и стала чемпионом мира по футболу — 2018

Сборная Франции 15 июля выиграла у Хорватии в финальном матче чемпионата мира по футболу

Для команды Хорватии это был первый финальный матч в истории. Франция становилась чемпионом мира в 1998 году, когда принимала мундиаль.

Счет открыли на 18-й минуте. Хорватский нападающий Марио Манджукич забил в свои ворота. На 29-й минуте Хорватия отыгралась. Мяч в ворота французов отправил Иван Перишич.

Французский форвард Антуан Гризманн на 36-й минуте реализовал пенальти. На 59-й минуте французы увеличили разрыв в счете. Отличился полузащитник Поль Погба. На 65-й минуте еще один гол хорватам забил нападающий Килиан Мбаппе. Но на 69-й минуте ответный гол забил Манджукич.

К основному времени арбитр добавил пять минут, однако на счет это не повлияло. Итог игры — 4:2. Сборная Франции завоевала титул чемпиона мира по футболу — 2018.

Матч посетили более 78 тыс. зрителей.