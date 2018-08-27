Стоцкий и Ионов вошли в состав сборной России на сентябрьские матчи с Турцией и Чехией

Краснодарский край, Ростовская область, Чечня, Вся Россия

Распечатать

Тренерский штаб сборной России определился со списком игроков, вызванных на подготовку к двум сентябрьским матчам

Национальная команда 7 сентября в Трабзоне проведет матч Лиги Наций УЕФА против сборной Турции, а 10 сентября в Ростове-на-Дону в контрольном матче встретится с Чехией. Россияне начнут готовиться к матчам 3 сентября в Новогорске.

Для участия в матчах Станислав Черчесов пригласил 25 футболистов.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо Москва»).

Защитники: Георгий Джикия и Илья Кутепов («Спартак»), Федор Кудряшов («Рубин»), Эльмир Набиуллин и Игорь Смольников («Зенит»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо Москва»), Андрей Семенов («Ахмат») и Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий («Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин и Далер Кузяев («Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов и Павел Могилевец («Рубин»), Денис Черышев («Валенсия»), Антон Швец («Ахмат»).

Нападающие: Дмитрий Полоз («Рубин»), Артем Дзюба и Антон Заболотный («Зенит»).

В списке возможны изменения, отметили в пресс-службе РФС.

Читайте также:

Среди приглашенных нет 11 игроков, которых вызывали перед чемпионатом мира. Среди них капитан команды Игорь Акинфеев, который пропустит сборы впервые с 2012 года, и форвард Федор Смолов, в августе перешедший из «Краснодара» в «Локомотив».

Как сообщали Юга.ру, в середине августа стартовала продажа билетов на матч между сборными России и Чехии, который пройдет 10 сентября на «Ростов-Арене». К 27 августа болельщики раскупили более 40 тыс. билетов.

Сборная России ФК «Ахмат» ФК «Зенит» ФК «Краснодар» ФК «Локомотив» ФК «Ростов» ФК «Рубин» ФК «Спартак» ФК ЦСКА Футбол
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В России повысят нормы питания для заключенных беременных и кормящих матерей
Девочку, на которую упал телевизор, доставят на вертолете в Краснодар
В Крыму спасли сорвавшуюся со скалы и упавшую на камни туристку
В Ростовской области загорелся двухэтажный многоквартирный дом
ФК «Краснодар-3» уступил в домашнем матче «Спартаку-Нальчику»
В Крыму начали проверку после выброса в атмосферу неизвестного вещества

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале