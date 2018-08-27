Стоцкий и Ионов вошли в состав сборной России на сентябрьские матчи с Турцией и Чехией
Тренерский штаб сборной России определился со списком игроков, вызванных на подготовку к двум сентябрьским матчам
Национальная команда 7 сентября в Трабзоне проведет матч Лиги Наций УЕФА против сборной Турции, а 10 сентября в Ростове-на-Дону в контрольном матче встретится с Чехией. Россияне начнут готовиться к матчам 3 сентября в Новогорске.
Для участия в матчах Станислав Черчесов пригласил 25 футболистов.
Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо Москва»).
Защитники: Георгий Джикия и Илья Кутепов («Спартак»), Федор Кудряшов («Рубин»), Эльмир Набиуллин и Игорь Смольников («Зенит»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо Москва»), Андрей Семенов («Ахмат») и Марио Фернандес (ЦСКА).
Полузащитники: Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий («Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин и Далер Кузяев («Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов и Павел Могилевец («Рубин»), Денис Черышев («Валенсия»), Антон Швец («Ахмат»).
Нападающие: Дмитрий Полоз («Рубин»), Артем Дзюба и Антон Заболотный («Зенит»).
В списке возможны изменения, отметили в пресс-службе РФС.
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