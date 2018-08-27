Стоцкий и Ионов вошли в состав сборной России на сентябрьские матчи с Турцией и Чехией

Тренерский штаб сборной России определился со списком игроков, вызванных на подготовку к двум сентябрьским матчам

Национальная команда 7 сентября в Трабзоне проведет матч Лиги Наций УЕФА против сборной Турции, а 10 сентября в Ростове-на-Дону в контрольном матче встретится с Чехией. Россияне начнут готовиться к матчам 3 сентября в Новогорске.

Для участия в матчах Станислав Черчесов пригласил 25 футболистов.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо Москва»).

Защитники: Георгий Джикия и Илья Кутепов («Спартак»), Федор Кудряшов («Рубин»), Эльмир Набиуллин и Игорь Смольников («Зенит»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо Москва»), Андрей Семенов («Ахмат») и Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий («Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин и Далер Кузяев («Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов и Павел Могилевец («Рубин»), Денис Черышев («Валенсия»), Антон Швец («Ахмат»).

Нападающие: Дмитрий Полоз («Рубин»), Артем Дзюба и Антон Заболотный («Зенит»).

В списке возможны изменения, отметили в пресс-службе РФС.