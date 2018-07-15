Сборные Франции и Хорватии сыграют в финале ЧМ по футболу

В Москве 15 июля пройдет финальный матч чемпионата мира по футболу

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что финал ЧМ-2018 во всем мире будут смотреть более 1 млрд человек.

За первое место будут бороться команды Франции и Хорватии. Встреча пройдет на стадионе «Лужники». Начало в 18:00.

Как сообщали Юга.ру, сборная России переиграла сборную Египта в матче второго тура группового этапа мундиаля, обеспечив себе выход в плей-офф. После серии пенальти 1 июня команда России обыграла Испанию и вышла в четвертьфинал. По итогам матча с Хорватией, который состоялся 7 июля, Россия не прошла в полуфинал турнира.

Первым финалистом ЧМ-2018 стала сборная Франции, обыгравшая команду Бельгии. Хорватия в матче 1/2 обыграла Англию и впервые в истории вышла в финал ЧМ. В матче за третье место Бельгия обыграла Англию.