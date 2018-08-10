Сыроделы Адыгеи подали в суд на производителей адыгейского сыра из других регионов РФ
Ассоциация производителей сыра Адыгеи подала в суд иски, намереваясь защитить свое исключительное право на производство продукции под брендом «Сыр адыгейский»
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Сыроделы из Адыгеи решили отстаивать свои права в суде из-за того, что несколько производителей из других регионов России продолжают нарушать закон и выпускать сыр под названием «адыгейский». В Ассоциации производителей сыра Адыгеи заявили, что иски уже поданы, передает ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, в мае 2017 года Роспатент защитил товарный знак «Сыр адыгейский». Российские сыроделы попросили Союзмолоко повлиять на запрет производить адыгейский сыр вне республики. В январе 2018 года Верховный суд оставил право производить сыр под названием «адыгейский» только за предприятиями Адыгеи. Продукция с таким названием, произведенная в других регионах, считается контрафактом.
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В июле молокоперерабатывающие предприятия из нескольких регионов России в очередной раз сообщили о намерении отстаивать право производства сыра под маркой «Адыгейский», так как, по их мнению, адыгейские производители не смогут обеспечить потребности рынка.
В ответ на это в Союзе производителей адыгейского сыра заявили, что готовы покрыть потребности страны в адыгейском сыре и увеличить его производство, если будет запрос рынка.
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