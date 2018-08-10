Сыроделы Адыгеи подали в суд на производителей адыгейского сыра из других регионов РФ

Ассоциация производителей сыра Адыгеи подала в суд иски, намереваясь защитить свое исключительное право на производство продукции под брендом «Сыр адыгейский»

Сыроделы из Адыгеи решили отстаивать свои права в суде из-за того, что несколько производителей из других регионов России продолжают нарушать закон и выпускать сыр под названием «адыгейский». В Ассоциации производителей сыра Адыгеи заявили, что иски уже поданы, передает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, в мае 2017 года Роспатент защитил товарный знак «Сыр адыгейский». Российские сыроделы попросили Союзмолоко повлиять на запрет производить адыгейский сыр вне республики. В январе 2018 года Верховный суд оставил право производить сыр под названием «адыгейский» только за предприятиями Адыгеи. Продукция с таким названием, произведенная в других регионах, считается контрафактом.