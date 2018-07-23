ЦИК принял заявку о проведении референдума по изменению пенсионного возраста

Центральная избирательная комиссия получила заявку от Мосгоризбиркома о проведении референдума по вопросу изменения законопроекта о повышении пенсионного возраста

Заявку на проведение референдума подала 17 июля инициативная группа представителей КПРФ, передает «Интерфакс». Планируется вынести на обсуждение вопрос «Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?».

Согласно закону РФ, Центризбирком должен рассмотреть заявку на открытом заседании в течение десяти дней с момента ее получения.

Чтобы провести референдум, нужно зарегистрировать инициативные подгруппы в избирательных комиссиях не менее чем в половине регионов страны. ЦИК должен будет решить вопрос о соответствии поданной заявки и формулировки вопроса законодательству РФ, после чего будет принято решение о регистрации инициативной группы.

Как сообщали Юга.ру, 14 июля премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в России с 2019 года начнут поэтапно повышать пенсионный возраст. 18 июля в Госдуму внесли соответствующий законопроект, а 19 июля депутаты приняли законопроект в первом чтении.

12 регионов РФ отказались публично поддерживать пенсионную реформу, среди них республики Северного Кавказа.

По результатам соцопроса холдинга «Ромир», 92% россиян негативно относятся к возможной реформе.