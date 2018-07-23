ЦИК принял заявку о проведении референдума по изменению пенсионного возраста
Центральная избирательная комиссия получила заявку от Мосгоризбиркома о проведении референдума по вопросу изменения законопроекта о повышении пенсионного возраста
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Заявку на проведение референдума подала 17 июля инициативная группа представителей КПРФ, передает «Интерфакс». Планируется вынести на обсуждение вопрос «Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?».
Согласно закону РФ, Центризбирком должен рассмотреть заявку на открытом заседании в течение десяти дней с момента ее получения.
Чтобы провести референдум, нужно зарегистрировать инициативные подгруппы в избирательных комиссиях не менее чем в половине регионов страны. ЦИК должен будет решить вопрос о соответствии поданной заявки и формулировки вопроса законодательству РФ, после чего будет принято решение о регистрации инициативной группы.
Как сообщали Юга.ру, 14 июля премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в России с 2019 года начнут поэтапно повышать пенсионный возраст. 18 июля в Госдуму внесли соответствующий законопроект, а 19 июля депутаты приняли законопроект в первом чтении.
12 регионов РФ отказались публично поддерживать пенсионную реформу, среди них республики Северного Кавказа.
По результатам соцопроса холдинга «Ромир», 92% россиян негативно относятся к возможной реформе.
Портал Юга.ру проанализировал, что чиновники из Краснодарского края говорили о планируемом повышении пенсионного возраста. Подробности читайте в нашем материале.
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