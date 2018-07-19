ФИФА оштрафовала «Кубань» за долги перед футболистами

Международная федерация футбола наказала ФК «Кубань» штрафом в размере 15 тыс. швейцарских франков за невыполнение финансовых обязательств перед бывшими игроками

ФИФА объявила о санкциях в отношении шести клубов, которые ранее были признаны виновными в несоблюдении предыдущих решений организации или последующих решений Спортивного арбитражного суда, в соответствии с которыми они обязаны погасить значительные суммы задолженности перед игроками. В их число вошла и краснодарская команда.

«"Кубань" получила окончательный срок в 30 дней на выплату непогашенных сумм. Если дедлайн не будет соблюден, с клуба будет снято шесть очков, ему также будет запрещено регистрировать новых игроков в период одного трансферного окна», — говорится в сообщении.

Как сообщали Юга.ру, общая сумма долгов «Кубани» составила около 3,2 млрд рублей.

В апреле 2017 года инспекция ФНС подала заявление в краевой арбитражный суд о признании «Кубани» банкротом со ссылкой на долг в размере 288,4 млн рублей. В начале мая 2018 года арбитраж начал процедуру наблюдения в футбольном клубе и назначил временного управляющего. В конце апреля 2018-го суд разрешил НАО «ФК "Кубань"» провести реорганизацию и стать юрлицом, чтобы сохранить право выступать в российских чемпионатах. \

Желто-зеленые завершили сезон-2017/18 на девятом месте в турнирной таблице ФНЛ и не получили лицензию РФС на следующий сезон. Клуб который займет место «Кубани», назвали «Урожай», он заявился на участие в первенстве ПФЛ.

«Урожай» должен провести свой первый официальный матч 21 июля — в рамках 1/256 финала Кубка России против клуба «Кубань Холдинг» из станицы Павловской. 16 июля в СМИ появилась информация, что команда может сняться с первенства ПФЛ из-за недопонимания между властями региона и инвестором.