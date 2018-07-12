ФК «Урожай» проведет первый в своей истории матч в рамках 1/256 финала Кубка России

Свой первый официальный матч краснодарский ФК «Урожай» проведет против любительского клуба «Кубань Холдинг» из станицы Павловской

Как сообщали Юга.ру, в июне футбольный клуб «Кубань» прекратил существование из-за финансовых проблем. Команду переименовали в «Урожай», в сезоне-2018/19 она будет выступать в зоне «Юг» первенства Профессиональной футбольной лиги.

На данный момент состав «Урожая» и расписание матчей клуба неизвестно. По информации РБК Краснодар, согласно проекту календаря первенства Профессиональной футбольной лиги в зоне «Юг» на сезон-2018/19, свой первый матч в турнире «Урожай» проведет 25 июля и в рамках первого тура встретится с командой Академии футбола им. Виктора Понедельника (Ростов-на-Дону). В первом домашнем поединке чемпионата «Урожай» 3 августа примет ростовский СКА.

По данным СПАРК, первоначально юрлицо было оформлено на Артура Карежева — коллега гендиректора ФК «Кубань», который проходит процедуру банкротства, Геннадия Крапивки по майкопскому ФК «Дружба». А с 27 июня совладельцами «Урожая» стали две компании, связанные с председателем совета директоров ГК ОТЭКО Мишелем Литваком.

90% ООО «Футбольный клуб "Урожай"» принадлежит АО ОТЭКО (владелец — частная компания Railvat B.V., Нидерланды), еще 10% — ЗАО «Таманьнефтегаз» (владелец — инвестиционная компания Beleggingsmaatschappij Nes B.V., Нидерланды).