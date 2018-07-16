ФК «Урожай» может сняться с ПФЛ из-за недопонимания между властями и инвестором — «СЭ»

Краснодарский ФК «Урожай» может отказаться от участия в первенстве ПФЛ

Новый клуб заявился в зону «Юг» второго дивизиона, но по информации «Спорт-Экспресс», участие команды в турнире пока под сомнением.

«Возникло непонимание между администрацией Краснодарского края и владельцем клуба, предпринимателем Мишелем Литваком. Команда не тренировалась последние пять дней, деятельность клуба приостановлена», — отмечает издание.

Кроме того, нет окончательной договоренности по поводу названия клуба, который заменит «Кубань», снявшуюся с ФНЛ из-за серьезных финансовых проблем.

«От названия "Урожай" было принято отказаться. Вариант Литвака — "Нефтяник", у администрации края другие пожелания», — пишет «СЭ».

Как сообщали Юга.ру, 21 июля «Урожаю» предстоит сыграть первый в своей истории матч. Это будет 1/256 финала Кубка России, соперником станет любительский клуб «Кубань Холдинг». Встреча пройдет в станице Павловской.

В июне футбольный клуб «Кубань» прекратил существование из-за финансовых проблем. Команду переименовали сначала в «Екатеринодар», потом в «Урожай». Также появлялась информация, что команда будет носить имя «Юг». Возглавил команду Владимир Газзаев.

На данный момент состав «Урожая» и расписание матчей клуба неизвестно.

По данным СПАРК, первоначально юрлицо было оформлено на Артура Карежева — коллегу гендиректора ФК «Кубань» Геннадия Крапивки по майкопскому ФК «Дружба». С 27 июня совладельцами «Урожая» стали две компании, связанные с председателем совета директоров ГК ОТЭКО Мишелем Литваком.

90% ООО «Футбольный клуб "Урожай"» принадлежит АО ОТЭКО (владелец — частная компания Railvat B.V., Нидерланды), еще 10% — ЗАО «Таманьнефтегаз» (владелец — инвестиционная компания Beleggingsmaatschappij Nes B.V., Нидерланды).