Первыми полуфиналистами ЧМ-2018 стали Франция и Бельгия

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6 июля определились первые команды-участницы полуфинала чемпионата мира по футболу — 2018

Первый четвертьфинальный матч сыграли сборные Франции и Уругвая. Встреча проходила в Нижнем Новгороде и завершилась победой европейской команды со счетом 2:0. Французы вышли вперед на 40-й минуте после точного удара защитника Рафаэля Варана. На 61-й минуте преимущество удвоил нападающий Антуан Гризман.

Франция вышла в полуфинал ЧМ в 6-й раз в своей истории (в последний раз это было 12 лет назад). Уругвай, до этого матча пропустивший в ЧМ-2018 лишь однажды, покинул турнир.

Во втором матче ¼ финала в Казани встретились Бразилия — лидер по количеству побед в чемпионатах мира FIFA — и Бельгия. Бельгийцы открыли счет на 13-й минуте после автогола полузащитника Фернандиньо. Бельгийский полузащитник Де Брейне удвоил преимущество на 31-й минуте. Бразильский полузащитник Ренато Аугусто отыграл один мяч за 14 минут до конца матча, однако больше бразильцам отправить мячи в ворота соперника не удалось.

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Франция и Бельгия встретятся в полуфинале 10 июля в Санкт-Петербурге.

Еще два полуфиналиста определятся 7 июля. Швеция и Англия поборются за место в ½ финала ЧМ в Самаре, а Россия и Хорватия — в Сочи.

Футбол ЧМ-2018

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