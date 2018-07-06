Улицы Адлера подтопило из-за сильного ливня

Краснодарский край

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На Сочи 6 июля обрушился сильный ливень

На фотографиях, которые опубликовали пользователи соцсетей, видно, что подтопило улицы.

«В Сочи прошел очень сильный ливень, особенно большое количество осадков выпало в Адлере», — сказал перед началом пресс-конференции на кордоне «Лаура» глава Сочи Анатолий Пахомов.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи 7 июля, в день матча Россия — Хорватия, ожидается дождь. Игра пройдет на стадионе «Фишт». Матч начнется в 21:00. 

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