Путин не приедет в Сочи на матч ¼ финала ЧМ
Краснодарский край Маша Волобуева
Президент РФ Владимир Путин не собирается приезжать на матч сборной России против Хорватии на ЧМ в Сочи
Читайте также:
Об этом рассказал пресс- секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, пока такая поездка в графике Путина не появилась. Пока новых вводных нет», — заявил он.
Песков добавил, что сам не поедет на матч в Сочи, но будет болеть в Москве, сообщает ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, Россия выйдет на поле против Хорватии 7 июля на сочинском стадионе «Фишт». Сборная российских футболистов планирует приехать в Сочи 5 июля.
Все материалы по теме:
«Если на улицу выйдут миллионы людей, то реформу отменят»
Как Россия реагирует на возможное повышение пенсионного возраста
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.