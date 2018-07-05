Путин не приедет в Сочи на матч ¼ финала ЧМ

Президент РФ Владимир Путин не собирается приезжать на матч сборной России против Хорватии на ЧМ в Сочи

Об этом рассказал пресс- секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, пока такая поездка в графике Путина не появилась. Пока новых вводных нет», — заявил он.

Песков добавил, что сам не поедет на матч в Сочи, но будет болеть в Москве, сообщает ТАСС.