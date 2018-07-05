Путин не приедет в Сочи на матч ¼ финала ЧМ

Краснодарский край

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Президент РФ Владимир Путин не собирается приезжать на матч сборной России против Хорватии на ЧМ в Сочи

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Об этом рассказал пресс- секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, пока такая поездка в графике Путина не появилась. Пока новых вводных нет», — заявил он.

Песков добавил, что сам не поедет на матч в Сочи, но будет болеть в Москве, сообщает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, Россия выйдет на поле против Хорватии 7 июля на сочинском стадионе «Фишт». Сборная российских футболистов планирует приехать в Сочи 5 июля.

Владимир Путин Сочи Футбол ЧМ-2018

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