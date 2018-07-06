Власти Сочи заявили об одном подтопленном участке в городе

По данным мэрии Сочи и дорожников, после сильного ливня, прошедшего в Центральном, Хостинском и Адлерском районах, подтоплен один участок дороги

Как сообщали Юга.ру, фотографии затопленного Сочи появились в соцсетях.

«В настоящий момент проливной ливень закончился, погода нормализовалась. По данным гидрометцентра, единовременно выпало более 20 мл осадков. На федеральной трассе в районе магазина "Фара" произошло подтопление дороги», — сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Сейчас на участке от ж/д вокзала «Адлер» до санатория «Известия» организовано реверсивное движение. Подтопление ликвидируют аварийные бригады Росавтодора и коммунальные службы.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье» уточнили, что большой объем воды выпал на 300-метровый участок федеральной дороги А-147 Джубга — Сочи в Адлерском районе. В результате в районе магазина «Фара» подтоплена проезжая часть и остановка в направлении центра Сочи.

«Штатно работающая система водоотведения федеральной дороги, рассчитанная на утилизацию поверхностного стока с проезжей части даже с учетом кратной перегрузки, физически не может единомоментно утилизировать объемы ливневых вод, приходящие из расположенного выше уровнем мкр Голубые дали, в десятки раз превосходящие расчетные параметры», — пояснили дорожники.

Движение на этом участке планируется восстановить в полном объеме в ближайшее время.

«Такого рода неблагоприятные погодные явления носят локальный и кратковременный характер, поэтому в ближайшее время ситуация на дороге будет нормализована, а штатный режим движения — восстановлен», — добавили в ФКУ Упрдор «Черноморье».