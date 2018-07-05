Сочинская выдра-оракул Гарри предрек сборной России поражение от Хорватии в матче ЧМ

В Сочи питомец аквариума на Новой Мацесте, который стал одним из оракулов чемпионата мира по футболу, 5 июля сделал предсказание на матч 1/4 финала турнира Россия — Хорватия.

Выдре предложили два мячика, обозначающие страны — участницы мундиаля, и Гарри выбрал победителем Хорватию. Видео с прогнозом опубликовано в инстаграме зоопарка.

«Когда Гарри готовился к предсказаниям на ЧМ2018 мы и представить не могли, что будем делать прогноз на игру нашей сборной в четвертьфинале. Мы же все равно будем болеть за наших и верить в победу», — рассказали сотрудники аквариума.

Как сообщали Юга.ру, сочинский оракул выдра Гарри предсказывал сборной России поражение от Испании в матче ЧМ. Гарри предрекали победу Португалии над Уругваем в матче ЧМ в Сочи. Однако этот прогноз также не сбылся. Сборная Уругвая 30 июня обыграла Португалию со счетом 2:1.

В Сочи сборная России сыграет с Хорватией уже в субботу, 7 июля на стадионе «Фишт».