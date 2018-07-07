Медведев приедет на матч ¼ финала ЧМ в Сочи

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 7 июля приедет в Сочи

По данным пресс-службы правительства, Медведев встретится с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович. Они будут присутствовать на матче Россия — Хорватия на стадионе «Фишт», пишет «Р-Спорт».