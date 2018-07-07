Медведев приедет на матч ¼ финала ЧМ в Сочи

Краснодарский край

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 7 июля приедет в Сочи

По данным пресс-службы правительства, Медведев встретится с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович. Они будут присутствовать на матче Россия — Хорватия на стадионе «Фишт», пишет «Р-Спорт».   

Как сообщали Юга.ру, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Владимир Путин не приедет в Сочи на матч Россия — Хорватия. 

Дмитрий Медведев Сочи ЧМ-2018

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