Медведев приедет на матч ¼ финала ЧМ в Сочи
Краснодарский край Маша Волобуева
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 7 июля приедет в Сочи
По данным пресс-службы правительства, Медведев встретится с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович. Они будут присутствовать на матче Россия — Хорватия на стадионе «Фишт», пишет «Р-Спорт».
Как сообщали Юга.ру, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Владимир Путин не приедет в Сочи на матч Россия — Хорватия.
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