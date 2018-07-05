В Сочи в день матча Россия — Хорватия ожидается дождь

В Сочи в день футбольного матча между командами России и Хорватии ожидается неустойчивая погода

Согласно прогнозу Росгидромета по району проведения ЧМ-2018, который опубликован на сайте Сочинского специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей, днем возможны осадки.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой дождь. Максимальная температура воздуха 26-28˚С. Ветер юго-западный, западный 5-8 м/с. Но с 18:00 до 24:00 дождь маловероятен.

В Сочи сборная России сыграет с Хорватией субботу, 7 июля на стадионе «Фишт». Матч начнётся в 21:00.